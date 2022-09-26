نسبة المشاركة في الاستفتاء في خيرسون بلغت أكثر من 50%

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون بلغت أكثر من 50%.

ووفقا للجنة الانتخابات لمقاطعة خيرسون، يوجد 750 ألف شخص على قوائم الناخبين. وكانت رئيسة لجنة الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%. سلطات خيرسون تؤكد استمرار الاستفتاء رغم الهجوم الصاروخي وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

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