الهند تعلن زيادة صادراتها الدفاعية بنسبة 334% في آخر 5 سنوات

أعلنت الهند أن صادراتها في قطاع الدفاع زادت بنسبة 334% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن مكتب الاستعلامات الصحفية الوطني: “قطاع الدفاع الهندي، ثاني أكبر قوات مسلحة. الصادرات الدفاعية تنامت بنسبة 334% خلال السنوات الخمس الأخيرة”.

الجيش الهندي يعلن معاقبة المسؤولين عن إطلاق صاروخ نحو دولة نووية بالخطأ

وأوضح أن صادرات الهند الدفاعية تصل إلى ما يزيد على 75 دولة بسبب الجهود الدفاعية.

قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ في أكتوبر 2021 إن الهند كانت من بين أكبر 25 دولة مصدرة للمنتجات الدفاعية.

في أبريل/ نيسان، غيرت وزارة الدفاع الهندية إجراءاتها الخاصة بشراء الأسلحة من خلال قصرها على الأسلحة المنتجة محليا فقط مع استثناءات قليلة.

جاء إجراء هذه التغييرات كجزء من سياسة ” صنع في الهند” التي تتبناها الحكومة الحالية منذ عام 2014 والتي تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي.