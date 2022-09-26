وكالة: قلق تجار بريطانيا من انهيار ميزانية بلادهم أكبر من قلقهم من فوز "اليمين المتطرف" الإيطالي

ونوهت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي فازت فيه ميلوني، تسبب وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج، بحدوث انهيار أسواق بريطانيا، يوم الجمعة الماضي، عندما أعلن عن أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة خلال نصف قرن، ثم قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إن لديه المزيد من الإعفاءات الضريبية القادمة.