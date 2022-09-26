الرئيس الكوري الجنوبي يعلق لأول مرة على تسجيل قال فيه ألفاظا مسيئة لنظيره الأمريكي

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، الاثنين، إن تقارير “غير صحيحة” حول تصريحات سُجلت له بالمصادفة عبر ميكروفون مفتوح أضرت بالتحالف الكوري الأمريكي، في أول تعليق له على الجدل المثار مؤخرا.

وفي الأسبوع الماضي، سُجل فيديو للرئيس يون وهو يصرح بشكل شخصي لمساعديه في نيويورك بكلمات غير مهذبة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال يون للصحفيين إن “إلحاق الضرر بالتحالف بتقارير إعلامية غير صحيحة سيعرض المواطنين للخطر”، مضيفا أنه ينبغي التحقق بوضوح من كيفية تداول هذه التقارير غير الصحيحة”.

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ورغم أن التسجيل لم يكن واضحا بسبب الضوضاء، اعتقد الكثيرون أنه كان يتحدث عن الكونغرس الأمريكي والرئيس الأمريكي جو بايدن وفقا للوكالة.

وكان مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، رفض الادعاء من قبل، مشددا على أن يون لم يشر إلى الكونغرس أو بايدن، وأنه كان يتحدث عن شعوره بالإحراج إذا رفضت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في كوريا الجنوبية دون إشارة للكونغرس أو بايدن.