وزير الخارجية السوري: ممارسات إسرائيل تدفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر

كما أكد أن “أي وجود عسكري غير شرعي في سوريا مخالف للقانون الدولي يجب أن ينتهي فورا دون قيد أو شرط”، داعيا “المليشيات الانفصالية” على الأراضي السورية إلى “أن تتراجع عن التعويل على المحتل الأجنبي”.