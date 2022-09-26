وزير الخارجية السوري: ممارسات إسرائيل تدفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر

اتهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، إسرائيل بدفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار بسبب ممارساتها.
دمشق – سبوتنيك. وقال المقداد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن “إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل بما فيها توسيع الاستيطان وتغيير الوضع الديموغرافي ونهب الموارد”.
كما أكد أن “أي وجود عسكري غير شرعي في سوريا مخالف للقانون الدولي يجب أن ينتهي فورا دون قيد أو شرط”، داعيا “المليشيات الانفصالية” على الأراضي السورية إلى “أن تتراجع عن التعويل على المحتل الأجنبي”.
ولا يعلق الجيش الإسرائيلي عادة على ضربات محددة في سوريا، لكنه اعترف بإجراء مئات الطلعات الجوية ضد “الجماعات المدعومة من إيران، التي تحاول الحصول على موطئ قدم في البلاد”.
وذكر أيضاً، خلال الفترة الأخيرة أنه يستهدف شحنات أسلحة يعتقد أنها متجهة إلى تلك الجماعات، وعلى رأسها “حزب الله” اللبناني.
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