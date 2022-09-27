الشركة المشغلة لأنابيب "التيار الشمالي 2" تعلن عن انخفاض الضغط لمستويات قياسية بسبب عطل مجهول

وأصدرت الشركة المشغلة بيانا وجاء فيه: “حالة طوارئ على الخط A من خط أنابيب الغاز سجل انخفاضا قياسيا بمستوى الضغط، حيث تم الإبلاغ عن الحادث على الفور لخدمات السواحل في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا”.