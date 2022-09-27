بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تدين اشتباكات الزاوية وتؤكد ضرورة الحماية غير المشروطة للمدنيين

أصدرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، اليوم الاثنين، بيانا، بشأن “الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية في العاصمة طرابس، مساء أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين”.

وقالت البعثة الأممية، في بيان لها: “نتابع بقلق بالغ التقارير التي تفيد بإصابة ومقتل مدنيين خلال اشتباكات مسلحة في الزاوية الليلة الماضية وصباح اليوم”.

وأضاف البيان: “ندين استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان”، مشددا على ضرورة الحماية غير المشروطة للمدنيين.

2/2 وإذ تُكرر الدعوة إلى ضرورة حماية المدنيين غير المشروطة، تتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل. — UNSMIL (@UNSMILibya) September 26, 2022

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، “مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين، في الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية منذ عصر أمس الأحد، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين”.

وجرى تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن “اشتباكات متقطعة تدور منذ عصر أمس بين مجموعتين مسلحتين، إحداهما يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو، والثانية بقيادة آمر ما يسمى “كتيبة السلعة” عثمان اللهب”.