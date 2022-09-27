استطلاع لمؤسسة "غالوب": نسبة رضا الأمريكيين عن الكونغرس 23%

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “غالوب”، ونشرته اليوم الاثنين، أن نسبة رضا الأمريكيين عن الكونغرس وآدائه قد ارتفعت إلى 22%، بعد أن كانت 16%.

ووفقا لموقع مؤسسة “غالوب” الإلكتروني، فإن 23% في الولايات المتحدة راضون عن الطريقة التي يتعامل بها الكونغرس مع وظيفته، بينما 75% منهم غير راضين.

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ولفت الاستطلاع إلى أن نسبة الرضا ارتفعت خمس نقاط بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، لتصل إلى 22%، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى مواقف الديمقراطيين الأخيرة من بعض التشريعات.

وقال استطلاع غالوب أن نسبة الـ 23%، هي أعلى نقطة يصل إليها الكونغرس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في عام 2022، وذلك بعد أن بلغت ذروتها عند 36% في مارس/ آذار 2021، لتعود وتنتكس عند أدنى مستوى لها وهو 16% في يونيو/ حزيران.

وعزا الاستطلاع الأمر إلى ما وصفها بـ “العديد من الانتصارات التشريعية للديمقراطيين في أواخر يوليو وأوائل أغسطس”، لافتا إلى أنها “أدت على ما يبدو إلى زيادة في الرضا عن الكونغرس”.

ومن القوانين التي رفعت تلك النسبة عقب الموافقة عليها، تمرير الحزبين لقانون CHIPS والعلوم لعام 2022 الهادف إلى البحث العلمي والتطوير، وقانون خفض التضخم بناءً على تصويت حزبي، ومشروع القانون الذي يعالج تغير المناخ، وخفض تكلفة الرعاية الصحية والأدوية الموصوفة، ورفع الضرائب على الشركات.