لماذا أعلن الحلبوسي استقالته من رئاسة النواب العراقي قبل أيام من الذكرى الثالثة لـ"ثورة تشرين"؟

أثار إعلان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي استقالته من منصبه اليوم ردود فعل متباينة حول أسباب الاستقالة المفاجئة. وهل هي نوع من المراوغة والسجال السياسي في ظل الأوضاع المتأزمة أم نتيجة لضغوط داخلية وخارجية.

يرى مراقبون أن إعلان الحلبوسي الاستقالة قد يخضع لحسابات خلال الساعات المقبلة، لأن الاستقالة لا تعتبر نافذة إلا بعد اجتماع النصاب القانوني في جلسة البرلمان والموافقة على الاستقالة، وعلى ما يبدو أن هناك حسابات سياسية وخطط غير معلنة ومفاجآت، نظرا لأن الحلبوسي من غير المتوقع أن يتنازل عن تلك المكانة التي وصل إليها بتلك السهولة، لذا قد تحمل الساعات المقبلة أسرارا جديدة حول تلك الخطوة وأسباب إقدام الحلبوسي على إعلانها.

بداية يقول الأمين العام للحزب الطليعي الاشتراكي الناصري في العراق، الدكتور عبد الستار الجميلي، الحقيقة لا يمكن التكهن في طبيعة التطورات السياسية المتسارعة في العراق، ومن بينها استقالة الحلبوسي التي نعتقد أنها جاءت أمام ضغوط داخلية وخارجية، بعد أن تبين دور هذه الأطراف في الوصول بالبلاد إلى مشارف الانهيار الشامل والدولة الفاشلة.

تساؤلات كثيرة

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، لذلك في ظني أن الاستقالة تندرج ضمن خطة سبقه إليها نواب الصدر لحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة دون تغيير في قانون الانتخابات ومفوضيتها، بما يقطع الطريق على الأطراف الأخرى لتشكيل الحكومة وتغيير معادلة نتائج الانتخابات بتغيير قانون الانتخابات، خصوصا وأن المؤشرات الشعبية تؤكد تراجع أسهم كتل الصدر و الحلبوسي وحلفائهم الآخرين في أي انتخابات إذا ما جرى تغيير قانون الانتخابات والمفوضية، لكن تبقى هناك أسئلة استفهامية كثيرة تدور حول هذه الاستقالة المفاجئة وملفاتها التي ستظهر قريبا.

بلا تأثير

من جانبه يقول الباحث العراقي بالشأن السياسي والأمني، أسعد الحلبوسي، الحلبوسي لن يستقيل من منصبه كرئيس للبرلمان وإن صح ذلك فهذه خدعه يختبر بها من هم في جانبه أو ضده، لأن الحلبوسي لا يمكن أن يفرط بهذه الغنيمة التي حصل عليها والتي كان لا ينالها أبد الدهر حتى لو في أحلامه، لذا فإن هذه الممارسات يريد من ورائها كسب المحيطين به أكثر فأكثر.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، حتى وإن كان هذا القرار حقيقيا، فلا يمكن أبدا أن يؤثر على الحياة السياسية في العراق.

حلول عقلانية

وتعليقا على قرار الاستقالة يقول الباحث العراقي في الشأن السياسي، خالد الربيعي، ‏المشهد السياسي متأزم جدا ولا أعتقد وجود مخرج أو حل يرضي جميع الأطراف سوى الطرق بقوة على الرؤوس، وهذا هو الحل الأخير، لأنه لم يعد هناك حلول عقلانية وستشهد حكومتا بغداد/أربيل المزيد من التهديدات والضغط الإيراني، وما القصف المدفعي الأخير إلا رسالة أولية شفهية.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، من المحتمل جدا أن تكون هناك تحركات عبثية لزيادة تعقيد الأوضاع الأمنية وهذا واضح من خلال الأبواق خارج الحدود.

سيناريوهات قادمة

بدورها تقول الباحثة والأكاديمية العراقي في مركز بابل للبحوث والدراسات المستقبلية، حوراء الياسري، بعد تصريح نوري المالكي وزعمه بإبحار سفينة إدارة دولة الفساد، ورد النائب عن التيار الصدري غالب العميري ببقاء الإطار إطاراً ومن المستحيل أن يكون محركاً، يُطل علينا الحلبوسي بتحديد موعد عقد جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل يكون أولى أعمالها التصويت على استقالته.

الحلبوسي: أحد أسباب استقالتي من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية

وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”: “هذا السيناريو يأخذ عدة إحتمالات وهي أن المالكي قد عقد اتفاقات مع باقي القوى السياسية ومن ضمنها الحلبوسي وما جلسة البرلمان إلا لوضع الأمور في نصابها (إطاريا)، بمعنى إن أراد الحلبوسي البقاء، عليه تنفيذ خطط الإطار وعقد الجلسات والتصويت على تشكيل الحكومة، أو سيتم إقالته وتنصيب بديلا عنه ويكون إطارياً بامتياز، وإلا مامعنى أن يكون جدول الأعمال يتضمن الاستقالة أولا، ومن بعدها التصويت على النائب ثانيا”، وبالتالي تأجيج وإثارة سخط الشارع في جميع الأحوال سواء قُبِلت الاستقالة أم لم تقبل، فهي رسالة للجميع أن الإطار هو من سيحكم ، إنسحبتم استقلتم أو بقيتم”.

ذكرى تشرين

وأشار الياسري إلى أن، كل هذا الضغط الاعلامي والتصريحات والتقلبات السياسية تتزامن مع ذكرى تشرين الثالثة ومحاولة إشعال شرارة وهجها وزجها في صراعات تشكيل الحكومة بين الإطار والتيار بعد أن فشلت أمريكا لاستمالة الشباب وخداعهم بمواقف مقتدى وتقلباته ومحاولة كسب شرعية تشرينية لدميتهم التي يرون استغلالها بإحداث التغيير في الواقع السياسي العراقي الذي أرهقها وأسقطها عراقيا ودوليا.

مراوغة سياسية

وتعليقا على استقالة الحلبوسي، يقول مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق، علي عزيز أمين:” إن تخلي محمد الحلبوسي عن منصبه الذي قاتل للوصول إليه لا يعدو سوى مغازلة لمقتدى الصدر وتياره، و يأتي ردا على تحركات الإطار التنسيقي التي أنتجت ما اسموه بتحالف ادارة الدولة، وكما معروف لدى القاصي والداني، أن محمد الحلبوسي قد شكل في سنوات رئاسته لمجلس النواب في الدورة الماضية قوة لا يستهان بها في مناطق نفوذه، وصلت صلاحيتها إلى مصادرة قرار من يخالفه التوجه، حيث منعت الأنباريين من المشاركة بأي احتجاجات ضد النظام تصل لحد الاعتقال والتنكيل.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، “في رأيي سيستخدم هذه القوة لإخراج الشارع الانباري باحتجاجات تتزامن مع ما يخطط له الصدر خفية بالتنسيق مع بعض من يسمون أنفسهم وطنيين و تشرينيين لاستغلال موعد الأول من تشرين، اليوم الذي انطلقت فيه الاحتجاجات عام 2019 و تحولت إلى ثورة عارمة في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، و نذكر أن الصدر و ميليشياته كان من أول المشاركين بقمع الثورة بالتعاون مع الحلبوسي الذي منع ثوار الانبار من المشاركة و تسبب في اعتقال كل من شارك ولو بمنشور تأييد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أمين إلى أن “خطتهم مكشوفة ولا يزال “أبو ناجي” القابع في مبنى سفارة بريطانيا يخطط و اذنابه ينفذون اجندتها للايحاء للرأي العام أنها ثورة شعبية مؤيدة للتيار الصدري، و نذكر أيضا أن الحلبوسي ومنذ انتخابه رئيسا للبرلمان لم يكن أمينا على تنفيذ الدستور الذي وضعوه ليحكموا ببنوده، بل انتهك كافة المدد الدستورية، وربما أصحاب الاختصاص يؤيدون أن هذا البرلمان فاقد للشرعية.

استقالة أم تكتيك

ويقول الباحث والأكاديمي العراقي، رائد الحامد، ‏بتقديري أن رئيس البرلمان يحاول أن يشغل منصبه بعيدا عن أي شكوك تراوده، بأن أطراف معينة مثل الإطار التنسيقي لا تثق به، وأنها قد تعمل على الإطاحة به بعد تشكيل حكومة يقودها محمد شياع السوداني لفرض الأمر الواقع بإبعاد جميع الأطراف المحسوبة على التيار الصدري أو القريبة منه عن المشهد السياسي.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، “‏لذلك فإن الحلبوسي يدرك جيدا أن إقالته أو التصويت على استقالته لم يحن بعد، لأن قوى الإطار التنسيقي بحاجة في المرحلة الراهنة فقط إلى التهدئة لتثبيت أوضاعها على رأس هرم السلطة التنفيذية.

وتابع:” أتوقع أن الإطار التنسيقي لن يتفق على موقف واحد، إنما سيصوت إلى جانب إقالة الحلبوسي ائتلاف المالكي والخزعلي والحكيم في حين سيصوت ضد الاستقالة تحالفات العامري والعبادي والفياض.

قال رئيس مجلس النواب العراقي المستقيل، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إن “أحد أسباب استقالته من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية”.

الحلبوسي يعلق على دعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة

وتابع في كلمته ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار، أن “التحالف الثلاثي لديه رؤية سياسية، ولكن لم يصل إلى تقديم البرنامج الحكومي”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وشدد الحلبوسي على أنه “استقالته من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي”، وواصل: “لا أمنع أي شخصية من الترشح لرئاسة مجلس النواب”.

وبيّن أن “التظاهر حق مكفول دستوريا، ومجلس النواب دافع عن عدم الدخول الى مجلس القضاء”، وأوضح أن “مجلس النواب لا يمتلك السلطة لإصدار أوامر القبض بحق أحد”، وفقا لقوله.

وكان محمد الحلبوسي، أعلن في وقت سابق، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.