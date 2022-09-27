الإطار التنسيقي يجدد استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها وتشكيل حكومة مكتملة

رحب الإطار التنسيقي في العراق، مساء اليوم الاثنين، بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة قال إنها “ستعيد الحياة للمؤسسات الدستورية في البلاد”.

وقال الإطار التنسيقي، في بيان له، إنه “عقد اجتماعه الاعتيادي، وناقش آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق واستحقاقات المرحلة المقبلة”، مجددا استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات وإقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسب موقع “السومرية نيوز”.

الحلبوسي: لم أتداول قرار الاستقالة مع أحد والذهاب إلى انتخابات مبكرة سلاح ذو حدين

ودعا البيان، “القوى الكردستانية لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية”، مؤكدا ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة.

وختم الإطار التنسيقي بيانه بتأكيد “حرصه على استكمال بناء الدولة بارادة وطنية مستقلة”، رافضاً المحاولات والضغوطات والتدخلات الخارجية ومن أي طرف كان.

ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.

وذكرت وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، أن الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل سيتم خلالها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.