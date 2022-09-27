ميشيل دعبول يحصد المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام… فيديو

حصد البطل السوري ميشيل دعبول المركز الأول في بطولة “أرنولد كلاسيك” لكمال الأجسام، ليتأهل بذلك للمشاركة في بطولة “مستر أولمبيا العالمية”.

وتوج دعبول بالمركز الأول خلال بطولة “أرنولد كلاسيك” ضمن صنف “classique physique”، متفوقا على عدد من الأبطال العالميين على رأسهم، كريستيان زاغريلا وويسلي فيسير.

وحصول دعبول على المركز الأول يؤهله للمشاركة في بطولة “مستر أولمبيا العالمية”، التي ستقام في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.