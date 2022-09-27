جعجع: ما دام حزب الله موجودا فلا يمكن أن تقوم الدولة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إن وجود حزب الله بطبيعته الحالية يمنع قيام الدولة اللبنانية.

ووفق تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال جعجع: “طالما أن حزب الله موجود، لا يكون أن تقوم الدولة”.

جعجع: صواريخ “حزب الله” مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية

ولفت السياسي اللبناني إلى أن “أكثرية الشعب لا يريد الوجود المسلح لحزب الله”، متسائلا: “هل لأي دولة أن تقوم كما يجب وفيها فصيل أو حزب مسلح؟.

واعتبر جعجع تصريحاته في هذا الخصوص واجبة، قائلا: “يجب أن نقول لحزب الله هذا الكلام، والكلام ممكن أن يوصلنا إلى نتيجة، فقاضٍ واحد قال ما يجب قوله لحزب الله ليربكه ويقوم بكل ما يقوم به اليوم”، حسب تعبيره.

وعن إمكانية دعمه لحزب الله إذا دخل حربا مع إسرائيل بسبب ترسيم الحدود، اعتبر جعجع أن هذا الأمر ليس من مسؤولياته.

وقال: “لا أدعمه لأن هذه مسؤولية الحكومة اللبنانية”، لافتا إلى أنّ “موقف حزب الله في الترسيم غش وخداع، وبسببه تأخّر الإتفاق”.

وجزم رئيس حوب القوات اللبنانية أن “اتفاق الترسيم ليس له أي علاقة بالتطبيع مع إسرائيل واعتقد بأنه أصبح قريبا”.

وقال جعجع مؤكدا وجهة نظره عن نفوذ الحزب داخل لبنان: “حزب الله جالس في المجلس النيابي وفي الحكومة وهو يتصرف من خارجهما، نحن بحاجة إلى بناء الدولة خطوة خطوة ومن يعارض بناء الدولة، سنواجهه”.