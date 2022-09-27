المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي (المحظور في روسيا) نفذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.

موسكو – سبوتنيك . وقال نائب مدير مركز المصالحة الروسي، أوليغ إيغوروف، خلال إفادة صحفية أمس الإثنين: “خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية”.

وأوضح إيغوروف، أن عملية القصف سجلت في محافظة حلب.