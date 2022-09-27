مركبة فضائية تابعة لوكالة "ناسا" تصطدم بكويكب كجزء من مهمة اختبار الدفاع الكوكبي

اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بكويكب صغير كجزء من مهمة اختبار دفاع كوكبي تاريخية.

واشنطن – سبوتنيك . وتسعى مهمة اختبار الدفاع الكوكبي التي اكتملت، يوم الاثنين، إلى معرفة ما إذا كان يمكن استخدام الطاقة الحركية لتغيير مدارات الأجرام السماوية لتحويلها عن الاصطدام بالأرض في المستقبل.

Don’t want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD — NASA (@NASA) September 26, 2022

ولم تتوفر أي معلومات على الفور حول ما إذا كانت المركبة الفضائية قد غيرت مسار الكويكب.

وتم إطلاق مركبة “اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج” (DART) على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022