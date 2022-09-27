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مركبة فضائية تابعة لوكالة "ناسا" تصطدم بكويكب كجزء من مهمة اختبار الدفاع الكوكبي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بكويكب صغير كجزء من مهمة اختبار دفاع كوكبي تاريخية.

واشنطن – سبوتنيك. وتسعى مهمة اختبار الدفاع الكوكبي التي اكتملت، يوم الاثنين، إلى معرفة ما إذا كان يمكن استخدام الطاقة الحركية لتغيير مدارات الأجرام السماوية لتحويلها عن الاصطدام بالأرض في المستقبل.
ولم تتوفر أي معلومات على الفور حول ما إذا كانت المركبة الفضائية قد غيرت مسار الكويكب.
وتم إطلاق مركبة “اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج” (DART) على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ويقدر قطر الكويكب 160 مترا وعلى بعد حوالي 7 ملايين ميل من الأرض ولا يشكل أي تهديد له.

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موقع سبوتنيك الروسي

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