موسكو تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف أكثر توازنا وحيادية بشأن أوكرانيا

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، خلال محادثة مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن أوكرانيا.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وحسبما جاء في بيان نشرته البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة: “جرت خلال المحادثة مناقشة موضوعية لقضايا الساعة المدرجة على جدول الأعمال الدولي مع التركيز على الوضع في أوكرانيا ودونباس، بما في ذلك الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية”.

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وأضاف البيان “حث سيرغي فيرشينين روزماري ديكارلو وزملائها من قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتخاذ موقف أكثر توازناً وحيادية بشأن القضايا المتعلقة بأوكرانيا”.

كما أكد الجانب الروسي على أهمية تعيين ممثلين ومبعوثين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق مع جميع أعضاء مجلس الأمن بالمنظمة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع عددًا من القضايا الأخرى، كبما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا وغيرها من القضايا.