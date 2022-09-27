شدد زعيم حركة “نحن مع روسيا”، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، على ضرورة محاكمة فلاديمير زيلينسكي بتهمة الخيانة، على تسليمه إدارة أوكرانيا لقوى خارجية ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا.

سيمفيروبول – سبوتنيك . وقال روغوف لـوكالة “سبوتنيك”: “لقد خان زيلينسكي مصالح الدولة من خلال نقل السيطرة على البلاد إلى قوى خارجية، ولاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا”.

وأضاف: “يجب رفع قضية جنائية ضده وضد المتواطئين معه منذ أمد بموجب المادة المتعلقة بالخيانة…”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة أوكرانيا تمنع دخول السكان إلى أراضي زابوروجيه المحررة حتى لا يشاركوا بالاستفتاء

ولفت عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه إلى أن “زيلينسكي في الواقع عميل أجنبي”.

وفي وقت سابق، يوم الاثنين، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.

وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: “وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج”.

وفقا للجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، بلغت نسبة الإقبال 64.1% في مدينة بيرديانسك، و64.82% في منطقة بيرديانسك، و4.28% في مدينة فاسيليفكا ومنطقة فاسيليفسكي، و66.39% في ميليتوبول، و67.21 % في منطقة ميليتوبول.

ووصلت نسبة الإقبال على الاستفتاء في بولوجي وبولوجوفسكي 62.41%، وفي منطقة تشيرنيهيف 62.44%، وإنرغودار 67.18%.