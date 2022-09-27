البيت الأبيض ينفي إجراء مكالمة بين بوتين وبايدن في الوقت الحالي

نفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إجراء مكالمات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

موسكو – سبوتنيك . وقالت بيير في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حول احتمالية إجراء مكالمة بين بوتين وبايدن “ليس لدينا أي مكالمات في الوقت الحالي”.

كما لفتت بيير إلى إن إدارة بايدن حذرت من خلال تواصل خاص مع موسكو، من العواقب المحتملة لاستخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا.

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وقالت إن “المستشار الخاص للأمن القومي وفريقه تواصلوا بشكل مباشر مع الروس، وهم على دراية تامة بالعواقب المحتملة لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا”، وأضافت: “لن نعلن تفاصيل هذه المحادثات”.

في سياق آخر، أعلنت بيير عن زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن في كانون الأول ديسمبر المقبل، ستكون هي الزيارة الرسمية الأولى منذ تولى بايدن الرئاسة.

وقالت بيير: “نود أن نعلن أن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى سيستقبلان الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته، في أول زيارة رسمية للولايات المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر”، موضحة: “ستكون هذه أول زيارة للرئيس الفرنسي منذ تولى إدارة بايدن الحكم”.

وأوضحت: “سيناقش الرئيسان الشراكة بين البلدين، والتحديات الدولية المشتركة، والمصالح المشتركة بين البلدين”.

وتوترت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية بعد بدأ روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.