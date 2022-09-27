يبدو أن أول أنظمة صاروخية مضادة للدبابات BGM-71 TOW قد تم إرسالها إلى التشكيلات المسلحة لأوكرانيا. ظهرت على شبكة الإنترنت لقطات فيديو عن استخدام مثل هذه الأسلحة من عربة همفي. كما هو مذكور، يحدث هذا بالضبط عند خط المواجهة، وليس في مكان ما على أرض التدريب.

في الوقت نفسه، باستثناء المصادر الأوكرانية، لم يؤكد أي شخص في الغرب هذه المعلومات بعد. ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ سابقًا عن أن مثل هذه الصواريخ المضادة للدبابات سيتم إرسالها للقوات الأوكرانية.

من المثير للاهتمام أن البنتاغون عرض على زملائه من الإدارة العسكرية لنظام كييف BGM-71 TOW قبل أربع سنوات، ولكن بعد ذلك قال مسؤولون يرتدون الزي العسكري إنهم يحبذون الأفضل، في رأيهم، Javelins، على هذه الأنظمة القديمة، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.

كما اتضح فيما بعد، أن هذه “الهدايا” لم تكن “سلاحًا معجزة” كما كانت الدعاية الأوكرانية تمثله. واشتكى المسلحون من الإخفاقات المستمرة الناجمة، من بين أمور أخرى، بسبب فترات التخزين المنتهية. وأشار الخبراء بدورهم إلى المستوى المنخفض لتدريب جيش “زوفتو-بلاكيت”.