وزير الخارجية الإيراني يتلقى عرضا أمريكيا لـ"محادثات مباشرة" بشأن الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الولايات المتحدة دعت طهران، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إجراء محادثات مباشرة حول استعادة الاتفاق النووي.

موسكو – سبوتنيك . وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع موقع “المونيتور”: “حتى هنا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلقينا رسالة من الأمريكيين: “دعونا نتحدث مباشرة”.

وأضاف: “عليكم أن تعطونا الحق في توقع شيء كبير قادم من مثل هذه المحادثات التي لا نراها”.

ماكرون: العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي “ما زالت ممكنة”

وقال أمير عبد اللهيان إن إيران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “ليس لدينا مشكلة في التعاون أو التفاعل مع الوكالة”.

وأضاف: “أنتم تعلمون أن تعاوننا لا يزال مستمرا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضمانات… سنواصل بالتأكيد تعاوننا مع الوكالة. لدى الوكالة أسئلة حول ثلاثة مواقع مزعومة يقولون إنها عثرت فيها على اليورانيوم، ونحن مستعدون لتقديم إجابات على هذه الأسئلة”.

يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو/حزيران الماضي.

وفي 22 أغسطس/آب الماضي، وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية. واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.