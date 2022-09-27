مطور "سو-47" الروسية يكشف عن أسرارها

نشرت شركة الطائرات المتحدة حقائق غير معروفة عن مقاتلة “سو-47” بيركوت في الذكرى الخامسة والعشرين للرحلة الأولى لها.
بادئ ذي بدء، على الرغم من النجوم الحمراء على الأجنحة والمظهر الغريب، فإن “بيركوت” ليست مقاتلة، ولكنها طائرة تجريبية مصممة لاختبار التقنيات واستخدام حلولها في طيران الجيل الخامس. ليس لديها أسلحة.
ولكن هناك جناحا معكسوسا بكل مزاياه: خصائص تحمل عالية بسرعة الصوت، ومقاومة للسقوط والدوران في زوايا هجوم كبيرة. هذا بالإضافة إلى أن هيكل الطائرة يعطيها قدرة ممتازة على المناورة.
بدأ تطوير الطائرة في التسعينيات في ظروف صعبة بالنسبة لصناعة الدفاع. قام مكتب تصميم سوخوي ببناء بيركوت على نفقته الخاصة، ودفع للمقاولين الأموال المكتسبة من التصدير. تم تجميع أجنحة سو-47 في إيركوتسك، وألواح ألياف الكربون في أوبنينسك. نظرًا لمشاكل التمويل، لم يتم تثبيت محركات جديدة على متن الطائرة، ولكن تم تركيب محركات تسلسلية من مقاتلة ميغ-31، تم تبسيط الأنظمة والأجهزة الإلكترونية الموجودة على متن الطائرة إلى حد كبير، وتم إجراء اختبارات القوة على النسخة المخصصة للطيران، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.
تم إطلاق سو-47 لأول مرة في 25 سبتمبر/أيلول 1997. منذ عام 2004، يتم استخدام تقنياتها في مقاتلات الجيل الخامس “سو-57”.
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