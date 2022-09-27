مطور "سو-47" الروسية يكشف عن أسرارها

بدأ تطوير الطائرة في التسعينيات في ظروف صعبة بالنسبة لصناعة الدفاع. قام مكتب تصميم سوخوي ببناء بيركوت على نفقته الخاصة، ودفع للمقاولين الأموال المكتسبة من التصدير. تم تجميع أجنحة سو-47 في إيركوتسك، وألواح ألياف الكربون في أوبنينسك. نظرًا لمشاكل التمويل، لم يتم تثبيت محركات جديدة على متن الطائرة، ولكن تم تركيب محركات تسلسلية من مقاتلة ميغ-31، تم تبسيط الأنظمة والأجهزة الإلكترونية الموجودة على متن الطائرة إلى حد كبير، وتم إجراء اختبارات القوة على النسخة المخصصة للطيران، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.