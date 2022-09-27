صرح ليونيد باسيتشنيك، رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، للصحفيين، بأن الغالبية العظمى من سكان الجمهورية يصوتون للانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وقال باسيتشنيك خلال التصويت: “النسبة المئوية لسكان جمهورية لوغانسك الشعبية الذين أدلوا بأصواتهم للانضمام إلى روسيا هي نسبة ساحقة تقريبًا … الغالبية العظمى يكتبون”نعم” – نريد الانضمام إلى روسيا”.

بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. يستمر التصويت لمدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر.

خاطب الجمهور السلطات الإقليمية بمبادرة لإجراء استفتاءات على الفور. وفقًا لممثلي الجمهوريات والمناطق، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية. في رأيهم هذا القرار ضروري للغاية على خلفية الأعمال الإرهابية المستمرة من السلطات الأوكرانية وأعضاء الناتو، الذين يزودونها بالأسلحة لقتل المدنيين.