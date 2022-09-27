"تلغراف": البنوك البريطانية تعلق إصدار القروض العقارية بعد انهيار الجنيه

توقفت البنوك البريطانية عن تقديم عدد من قروض الرهن العقاري على خلفية الانخفاض الحاد في الجنيه.

وفقًا لصحيفة “تلغراف”، فقد قررت Halifax وVirgin Money وSkipton تنفيذ هذه الخطوة.

تشير مؤسسات الائتمان إلى أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة من أجل “التعامل مع الاضطرابات التي يواجهها الجنيه”.

في 26 سبتمبر/أيلول، انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنحو 3%. في وقت سابق أثناء التداول، انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي.