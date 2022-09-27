الصحة المصرية تعلن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القرود

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، اليوم الثلاثاء، إنه “من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأي أمراض وبائية، تم ثبوت ايجابية مريض من أحد الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج يوم 25 سبتمبر/أيلول الجاري”.