إسقاط طائرة مسيرة في وسط بغداد… والسفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

وأوضح المصدر بأنه “تم إسقاط طائرة ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد عن طريق التشويش أو خلل فني حصل بالمسيرة”.

ولفت إلى أن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار، مشدا على أنه “لم يتم التأكد بعد فيما إذا كانت الطائرة مفخخة أم لأغراض الاستطلاع أو التصوير”.