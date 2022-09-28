وزير الخارجية البولندي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "سيستمر لفترة طويلة"

قال وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، خلال فعالية لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إن بولندا ستفعل كل شيء لدعم انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي ولكن العملية ستستغرق وقتا طويلا من الناحية الواقعية.

واشنطن – سبوتنيك . وقال راو، يوم الثلاثاء: “بالطبع، ستفعل بولندا كل ما في وسعها من أجل دعم انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن لكي نكون واقعيين، سيستمر الأمر لفترة طويلة”.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس لافروف: ترشيح أوكرانيا ومولدوفا للانضمام للاتحاد الأوروبي جزء من مناورة جيوسياسية ضد روسيا

وأضاف: “لا أعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك. “آمل ألا يستغرق الأمر كما استغرقت بولندا، حوالي عشر سنوات، أو كما تستغرق دول غرب البلقان، أو أحيانا أكثر من 20 عاما”.

وأشار راو إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساعد أوكرانيا على إعادة بناء نفسها بعد انتهاء الصراع مع روسيا، مضيفا: “بولندا ترغب في رؤية العالم يتصرف بشأن هذه القضية في وقت أقرب بكثير”.

ولفت راو إلى أن بولندا سلمت إلى أوكرانيا حتى الآن معدات عسكرية ثقيلة أكثر من فرنسا وألمانيا وإيطاليا مجتمعة، كما تفعل الكثير لمساعدة أوكرانيا اقتصاديا.