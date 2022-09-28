السويد: حادث تسرب غاز "التيار الشمالي" قد يكون ناجما عن تفجيرات تخريبية

قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، إن حادث تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية “التيار الشمالي 1″ و”التيار الشمالي 2” في مياه السويد والدنمارك، ناجم عن انفجارات قد تكون تخريبية.

موسكو – سبوتنيك . وكتبت الوزيرة على “تويتر”: إن “تسرب الغاز من خطوط الأنابيب “التيار الشمالي 1 و2″ في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد والدنمارك وقع نتيجة الانفجارات التي قد تكون ناجمة عن عمل تخريبي”. أضافت الوزيرة: “نحن نستمر بجمع المعلومات ولا نستبعد وقوف أي جهة بأي دوافع وراء ذلك”. ويأتي ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية “التيار الشمالي” و”التيار الشمالي 2″ في مياه السويد والدنمارك في بحر البلطيق.

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