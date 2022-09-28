رئيس جمهورية دونيتسك: حققنا إنجازا عظيما ومن الآن سنستمر في السير قدما مع روسيا

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عقب نتائج الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، إن سكان دونباس حققوا إنجازا عظيما، وأنهم سيواصلون مع روسيا مسيرة التطور والإبداع والانتصار.

دونيتسك – سبوتنيك . وأضاف بوشيلين: “هذا إنجاز للشعب، الإنجاز الذي حققه شعبنا جميعا في عام 2014، والآن نعيده في عام 2022”.

شعوب دونباس والمناطق المحررة تقرر مصيرها بالانضمام إلى روسيا

وتابع: “من الآن فصاعدا سنستمر في السير قدما مع روسيا، ونواصل مسيرة التطور والإبداع والانتصار، شكرا لكم أيها الأصدقاء!”

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه، معلنة بذلك انتهاء عملية الاقتراع التي استمرت 5 أيام بدءا من يوم 23 أيلول/سبتمبر الجاري، فيما ستعلن نتائج التصويت يوم غد 28 أيلول/سبتمبر.