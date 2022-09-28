بلينكن يناقش مع نظيره الدنماركي الوضع حول خطوط أنابيب "التيار الشمالي"

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الدنماركي جيبي كوفود، الوضع حول خطوط الأنابيب الروسية “السيل الشمالي 1″ و”التيار الشمالي 2” في مياه السويد والدنمارك.

واشنطن – سبوتنيك . وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: “تحدث بلينكن مع وزير الخارجية الدنماركي كوفود عن العمل التخريبي الواضح لخطوط أنابيب “التيار الشمالي 1″ و”التيار الشمالي 2″”.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستبقى متحدة مع الحلفاء في الالتزام بالحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا.