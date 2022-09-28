أنتونوف: البيانات الأمريكية بشأن مقبولية الضربات على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تقترب من خط خطير

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في بيان إن الولايات المتحدة تقترب من حافة خطيرة عندما تقول إن الأسلحة الغربية يمكن أن تستخدم لشن ضربات على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
واشنطن – سبوتنيك. وعندما طلب منه التعليق على تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة لا تعترض على استخدام كييف للأسلحة الغربية لمهاجمة مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، قال أنتونوف: “يقترب رعاة مجرمي النازيين الجدد من الخط الخطير الذي حذرت منه روسيا مرارا وتكرارا وبشكل واضح”.
تحذيرات روسية وأممية من مخاطر تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا وضخها في السوق السوداء
8 سبتمبر, 23:03 GMT
وأضاف الدبلوماسي الروسي: “أصبحت الولايات المتحدة طرفا في الصراع الأوكراني”.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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