روغوف: مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا

قال رئيس حركة “نحن مع روسيا”، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءا من أوكرانيا، وهذا القرار نهائي ولا رجوع فيه.

بعد معالجة 100% من الأصوات في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه، صوّت أكثر من 93.11% من الناخبين لصالح إعادة التوحيد مع روسيا. ووافقت اللجنة الانتخابية على هذا القرار ولم تسجل انتهاكات جسيمة وأية تعليقات خلال الاستفتاء.

وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك”: “تم تلخيص النتائج الرسمية للاستفتاء. مقاطعة زابوروجيه لم تعد جزءًا من أوكرانيا وقد انسحبت منها رسميًا. هذا القرار نهائي ولا رجوع فيه. إننا نعود إلى الوطن، إلى روسيا”.