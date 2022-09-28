صحيفة: الاتحاد الأوروبي قد يخفف بعض العقوبات المفروضة على روسيا

وفقًا للصحيفة، يقدم الاتحاد الأوروبي هذه التنازلات حتى تدعم اليونان وقبرص ومالطا فرض قيود على نقل النفط الروسي بواسطة الناقلات. تهدف هذه التسهيلات إلى أن تكون بمثابة تعويض للبلدان التي تعتمد على أرباح صناعة النقل، كما تلاحظ “بوليتيكو”.