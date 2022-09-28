مشجع يقتحم الملعب ويحصل على توقيع ميسي…فيديو

اختار مشجع طريقة غريبة للحصول على توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ظهره العاري، وذلك باقتحام ملعب “رد بول أرينا” في نيوجيرسي في الولايات المتحدة الذي احتضن المباراة الودية بين الأرجنتين وجامايكا.

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المشجع وهو يقتحم الملعب ويتجه نجو ميسي للحصول على التوقيع، وبينما بدأ ميسي في التوقيع على ظهر المشجع العاري تدخل حراس الملعب واعتقلوا المشجع قبل الحصول على التوقيع كاملا.

los de Seguridad casi lastiman a Messi 😡😡😡 pic.twitter.com/Ovxgs4Rlyu — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) September 28, 2022

كما دخل اثنان آخران بشكل عفوي إلى الملعب للحصول على توقيع ميسي، لكن أفراد الأمن اتخذوا الإجراءات للقبض على كلا الشخصين.