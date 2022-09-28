بنوك حكومية تركية تؤكد لـ"سبوتنيك" عدم تلقيها أي تعليمات بشأن إلغاء التعامل بنظام مير الروسي

فيما أكدت مسؤولة في فرع “بنك وقف” في مدنية إسطنبول لوكالة “سبوتنيك”، أن البنوك الحكومية “خلق والزراعة ووقف” قد تلغي تعاملها بنظام المدفوعات الروسي “مير” وفق قرار البنك المركزي التركي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية.
وأضافت: “لكن لم يصل أي قرار إلى المديرية العامة لبنك خلق من البنك المركزي أو وكالة التنظيم والرقابة المصرفية حتى الآن، ونتوقع وصوله في الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء.
وأكد مسؤول من بنك “وقف” أن البنك أوقف التعامل بنظام مير للمدفوعات ابتداءً من مساء أمس الثلاثاء، دون المزيد من التفاصيل، فيما قالت مسؤولة في أحد فرع البنك ذاته في إسطنبول، إن المديرية العامة للبنك لم تتلق أي تعليمات لحد الآن بخصوص تعليق التعامل بنظام مير الروسي.
وفي وقت سابق، أعلن بنكا “إيش” و”دينيز”، عن وقف تعاملهما بنظام مير الروسي للمدفوعات على خلفية التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع هذا النظام.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد هددت الشركات التركية بفرض عقوبات عليها إذا واصلت العمل مع مؤسسات روسية تخضع للعقوبات الأمريكية
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