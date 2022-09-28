بنوك حكومية تركية تؤكد لـ"سبوتنيك" عدم تلقيها أي تعليمات بشأن إلغاء التعامل بنظام مير الروسي

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال مسؤول من بنك الزراعة التركي لوكالة “سبوتنيك”: “بنك الزراعة لم يعلق بعد التعامل بنظام المدفوعات الروسي “مير” ولم نتلق أي تعليمات من البنك المركزي والمديرية العامة للبنك بهذا الشأن”.

فيما أكدت مسؤولة في فرع “بنك وقف” في مدنية إسطنبول لوكالة “سبوتنيك”، أن البنوك الحكومية “خلق والزراعة ووقف” قد تلغي تعاملها بنظام المدفوعات الروسي “مير” وفق قرار البنك المركزي التركي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية.

وأضافت: “لكن لم يصل أي قرار إلى المديرية العامة لبنك خلق من البنك المركزي أو وكالة التنظيم والرقابة المصرفية حتى الآن، ونتوقع وصوله في الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء.