شارة الكابتن تسبب أزمة بين رونالدو وجماهير البرتغال… فيديو

تسببت شارة قيادة المنتخب البرتغالي في أزمة بين الأسطورة كريستيانو رونالدو وبين جماهير بلاده، وذلك بعد ما بدر منه عقب الهزيمة من إسبانيا ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وخسرت البرتغال على أرضها أمام إسبانيا، بهدف دون رد، سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 88، ليخطف المنتخب الإسباني بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وتأهلت إسبانيا برفقة منتخبات إيطاليا وهولندا وكرواتيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وعقب المباراة، لم يتمكن كريستيانو رونالدو من إخفاء غضبه بعد تلقي الخسارة القاتلة التي أخرجت فريقه من بطولة دوري الأمم.

وأظهر فيديو عقب مباراة البرتغال ضد إسبانيا، الغضب والحزن على وجه رونالدو، ليقوم بإلقاء شارة القيادة بعيدًا.

وظهر رونالدو في الفيديو المتداول عقب المباراة وهو يتمتم خلال خروجه من أرض الملعب وأمام مدربه، ليقوم بخلع شارة قيادة منتخب بلاده وإلقائها بعيدًا دون اكتراث.

وأثارت اللقطة ضيق المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن ما فعله رونالدو يمثل إهانة لدوره كقائد.

يذكر أن رونالدو قام بنفس الواقعة، في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، وتحديدا عقب مواجهة صربيا، وإلغاء هدف صحيح له في الوقت القاتل.