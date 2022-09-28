إسبانيا تستدعي السفير الإيراني بسبب "قمع الاحتجاجات"

استدعت إسبانيا السفير الإيراني، اليوم الأربعاء، للتعبير عن معارضتها لما وصفته بالحملة “القمعية العنيفة على المظاهرات الجماهيرية في أنحاء إيران” والتي راح ضحيتها عشرات القتلى، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المصدر إن “وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني في مدريد للتعبير عن اعتراضها على قمع الاحتجاجات وانتهاك حقوق المرأة”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الاحتجاجات الجماهيرية التي تشهدها بلاده لن تؤدي إلى تغيير النظام، واصفا إياها بأنها “ليست بالأمر الكبير”.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع إذاعة NPR الأمريكية، أمس الثلاثاء: “أؤكد للغربيين أنه لا يوجد أمر كبير يجري في إيران، ولن يكون هناك تغيير للنظام”.

وأضاف أن ظروف وفاة الشابة مهسا أميني “جعلتنا جميعا حزينين للغاية”، مشيرا إلى أن حوادث مماثلة تقع في جميع أنحاء العالم.

وأشار عبد اللهيان إلى أن الاحتجاجات كانت سلمية في البداية، لكنه ألقى باللوم على “عناصر خارجية مثل القنوات الفضائية وبعض المواقع الإلكترونية التي تشجع الناس داخل إيران على النزول إلى الشوارع والتحول إلى العنف”.

وتابع: “هناك متظاهرون بالطبع وهم يعبرون عما يطالبون به بطريقة سلمية، لكن معظم هؤلاء الناس في الشوارع الآن يقودون ويوجهون من قبل قنوات جيدة التنظيم”، لافتا إلى أن الأمور في بلاده تحت السيطرة.