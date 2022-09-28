طوكيو تحتج على تهديد كوريا الشمالية لـ"أمن اليابان" بعد إطلاقها لصاروخين بالستيين

صرح نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو بأن الحكومة اليابانية احتجت لدى سلطات كوريا الشمالية بشأن إطلاقها صاروخين باليستيين، اليوم الأربعاء.

وقال إينو إن “مثل هذه التصرفات من قبل كوريا الديمقراطية تهدد أمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره، وفي هذا الصدد، احتجينا من خلال السفارة في بكين”.

قطع الصاروخ الأول مسافة 350 كم، والثاني مسافة 300 كم على ارتفاع بلغ 50 كم.

ولفت إينو إلى أن كلا الصاروخين كان لهما مسار طيران متغير، حيث سقطا خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء في 29 سبتمبر/أيلول، إن كوريا الشمالية أطلقت “صاروخا باليستيا مجهولا”، وذلك بعد أيام فقط من آخر تجربة لها وقبل زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لسيئول.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

وحسب “فرانس برس”، أصدرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول بيانا، قالت فيه إن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي”، في إشارة إلى المياه المعروفة باسم بحر اليابان.