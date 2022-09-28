الخارجية العراقية تدين القصف الإيراني على مناطق في كردستان

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذه الجيش الإيراني لمناطق في كردستان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الخارجية بيانا أكدت فيه أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك بأعلى المواقف الدبلوماسيّة.
وأدان البيان بأشد العبارات “الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع استعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة، طالَت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعدادا من القتلى والجرحى، في تطور خطر يهدد أمن العراق وسيادته، ويضاعِف آثار الخوف والرعب على الآمنينَ من المدنيين”.
وأوضح البيان أن “هذه الأعمال الاستفزازية، أُحادية الجانب، تعَقد المشهد الأمني وتلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلا بالمزيد من التوتر”، مؤكدا أن الوزارة “تتابعُ من كثب تطورات القصف المتتابع، وتجدد رفض حكومة العراق لأي منطق عسكري لمواجهة التحديات الأمنية”.
وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن إيران قصفت مواقع تابعة لأحد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لها، في إقليم كردستان شمالي البلاد.
وقال المصدر لـ”سبوتنيك”، إن القصف أسفر عن “مقتل وإصابة عناصر من حزب [حرية كردستان] الإيراني المعارض، وأوضح أن “القصف استهدف مواقع تابعة للحزب في قضاء كويسنجق في أربيل شمالي العراق”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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