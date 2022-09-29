الإمارات وسلطنة عمان يتفقان على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

أصدرت دولة الإمارات وسلطنة عمان بيانا مشتركا أكدتا فيه اعتزامهما تطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والعمل على تنسيق مواقف البلدين بما يخدم مصالحهما ويدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” البيان الذي جاء في ختام زيارة رئيس دولة الإمارات، إلى سلطنة عمان، وأشاد خلاله البلدان “بما تحقق من تعاون وتنسيق في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية بما يعود بالمنافع المتبادلة على البلدين الشقيقين”.

وأوضح البيان المشترك أنه “انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع قيادتي دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية المتميزة بينهما، وتلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة إلى سلطنة عمان على رأس وفد رفيع المستوى وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء”.

وأكد الزعيمان “الدور المهم الذي تقوم به اللجنة العليا المشتركة، ورحّبا بالتواصل الفعّال، لبحث المواضيع المشتركة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات”، مشددين على عزمهما على تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للعمل على تكثيف الجهود المشتركة من أجل تطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري وإقامة الشراكات في مختلف القطاعات وبين أصحاب الأعمال.