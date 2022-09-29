المفوضية الأوروبية تقدم حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بعد الاستفتاءات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية أعدت مقترحات لفرض عقوبات على روسيا إثر الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، وكذلك الوضع في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين للصحفيين اليوم الأربعاء: “اليوم نقدم حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.”

ووفقا لها، بسبب العقوبات الجديدة على الواردات، ستخسر روسيا 7 مليارات يورو من العائدات.

وستتم مناقشة مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن العقوبات الجديدة على مستوى الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي.

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وإذا وافق الممثلون الدائمون على العقوبات، فستتم الموافقة على الحزمة الجديدة رسميًا على المستوى الوزاري، وبعد ذلك سيتم نشر العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حيث تدخل حيز التنفيذ.

ولا يمكن تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي إلا بقرار إجماعي، ويمكن لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن تعطله في مرحلة التصويت.