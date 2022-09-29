رصد مروحية عسكرية أمريكية بالقرب من موقع حادث "التيار الشمالي"

أفادت وسائل إعلام بمشاهدة طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالقرب من موقع خطي أنابيب الغاز التيار الشمالي1 و2 في الليلة التي سبقت وقوع الحادث.

ووفقًا لموقع “فلايت رادار” المتخصص برصد الرحلات الجوية اليوم الأربعاء، فقد تم رصد طائرة “سيكورسكي إم إتي-60 أر سترايك” متعددة الأغراض لمدة تسع ساعات، من الساعة 19:30 بتوقيت موسكو يوم الأحد 25 سبتمبر/ أيلول، إلى الساعة 04:30 بتوقيت موسكو يوم الاثنين 26 سبتمبر، حيث حلقت فوق بحر البلطيق مسافة 250 كيلومترًا.

وكانت المروحية تحلق قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية التي تم تسجيل تسرب الغاز بالقرب منها.

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ومن المعروف أن الطائرة مجهزة لمجموعة من المهام، بما في ذلك الاشتباك مع الأهداف فوق وتحت سطح الماء، ودعم المدفعية البحرية، والمراقبة وتوفير الاتصالات.

وبدأ جهاز الأمن السويدي تحقيقًا في حادثة تسرب الغاز من خطوط أنابيب “التيار الشمالي 1″ و”التيار الشمالي 2”.