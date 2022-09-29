أمريكا… الإعصار إيان يقطع الكهرباء عن مليون شخص في فلوريدا

انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد وصول الإعصار إيان إلى اليابسة.

وذكر موقع ” PowerOutages” المتخصص في تتبع انقطاعات التيار أن 1,040,000 عميل من بين 11 مليون عميل يعانون من انقطاع الكهرباء في الولاية.

إخلاء قاعدة عسكرية رئيسية في فلوريدا خوفا من إعصار “إيان”

يأتي هذا وسط توقعات بارتفاع الأعداد في ظل الرياح العاتية وهطول الأمطار الغزيرة، بحسب “فرانس برس”.

اشتدت قوة الإعصار “إيان”، ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة، وهو في طريقه باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأثار الإعصار حالة من الفزع بين سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك، الذين فروا إلى الملاجئ مع اقترابه.

وشهدت الأطراف الجنوبية للولاية رياحا عاتية قبل ساعات من الموعد المتوقع لوصول الإعصار إلى اليابسة.