قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، إن قادة مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصلوا إلى موسكو “لاتخاذ قرار تاريخي”.

موسكو – سبوتنيك . جاء ذلك في منشور لستريموسوف عبر موقع تلغرام، أرفق معه صورة مع قادة المناطق المذكورة بالقرب من سلالم الطائرة.

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وكتب ستريموسوف: “هبطت طائرة تاريخية مع قادة الأراضي المحررة في موسكو. هذا، بالطبع، هو بالفعل تاريخ، ولكن مع نهاية سعيدة. تجتمع مقاطعتا خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان في موسكو لاتخاذ قرار تاريخي”.

وأضاف: “قريبا جدا سنصبح أعضاء تأسيسيين جدد لروسيا الاتحادية”.