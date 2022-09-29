أنطونوف: واشنطن مخطئة بشأن تفكيرها بأن استعداد روسيا لحماية أراضيها لا ينطبق على القرم

أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الساسة الأمريكيين مخطئون باعتبارهم استعداد روسيا لحماية أراضيها لا ينطبق على القرم.

واشنطن – سبوتنيك . وقال أنطونوف في مقال نشر في صحيفة “ناشيونال إنترست” الأمريكية: “بعض الساسة الأمريكيين مخطؤون باعتبارهم أن استعدادنا لحماية أراضينا لا ينطبق على القرم أو الأراضي التي يمكن أن تنضم لروسيا على أساس استفتاء شعبي حر”.

الكرملين يرد على تصريحات كييف بشأن شبه جزيرة القرم

وأشار المتحدث إلى أن السلطات الأمريكية تخوّف مجتمعها والمجتمع العالمي بالتهديدات النووية الخيالية من طرف روسيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا وأي مطالبات بأراضي روسية ستتلقى ردًا مناسبًا.

وقال بيسكوف: “جمهوريتا دونباس دولتان مستقلتان تعترف روسيا باستقلالهما وقد طلبتا المساعدة بضمان أمنهما من روسيا وهو ما تفعله موسكو، أما شبه جزيرة القرم فهي جزء لا يتجزأ من روسيا، لذا فإن أي مطالبات لروسيا ستتلقى كييف ردًا مناسبًا”.