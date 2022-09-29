مدير ممثلية لوغانسك: انضمام الجمهورية لروسيا يجب أن يتم خلال أسبوع

أعلن مدير ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، أن انضمام الجمهورية إلى روسيا يجب أن يتم خلال أسبوع.

لوغانسك – سبوتنيك . وقال ميروشنيك لـ”سبوتنيك”: “أعتقد أن خلال أسبوع يجب أن يتم ذلك”، مضيفا: “بارومترات الاندماج الأخرى ستجري مناقشتها في إطار القوانين المعتمدة والقرارات المتخذة”.

وصول قادة المناطق المحررة إلى موسكو “لاتخاذ قرار تاريخي”

وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون إن قادة مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصلوا إلى موسكو “لاتخاذ قرار تاريخي” .