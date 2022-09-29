سلطات خيرسون: أوكرانيا لم تعد موجودة كمشروع أمريكي

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، إن أوكرانيا لم تعد موجودة حيث تم استثمار أموال المشروع الأمريكي فيها، وأصبحت المقاطعة عضوا مكونا كاملا لروسيا الاتحادية.
موسكو – سبوتنيك. وقال ستريموسوف في مقطع فيديو نشر على تلغرام: “ستصبح مقاطعة خيرسون تابعة لروسيا الاتحادية في غضون عشرات الساعات… لم تعد أوكرانيا موجودة بالفعل كمشروع أمريكي تم فيه استثمار مبلغ ضخم من المال”.
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وأضاف: “أعتقد أن أوكرانيا وكل من أنشأها سينهار في المستقبل القريب، لأن العالم اليوم ينهض من خضوع العبودية”.
وقال ستريموسوف إن مقاطعة خيرسون ستتطور بناء على مثال شبه جزيرة القرم.
يشار إلى أنه في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، أجرت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه استفتاءات حول ما إذا كانت ستصبح جزءا من روسيا. وأيدت الغالبية العظمى من الناخبين الانضمام إلى روسيا.
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