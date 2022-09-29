إسرائيل تخطط لإنفاق نحو 25 مليون دولار في خطة طوارئ لإعادة اليهود الروس

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، يوم الأربعاء، أن وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، بنينا تامانو شطا، ووزير المال، أفيغدور ليبرمان، سيقترحان خطة طوارئ إسرائيلية جديدة بقيمة 90 مليون شيكل (25.5 مليون دولار) لإعادة اليهود الروس إلى إسرائيل.

موسكو – سبوتنيك . ونقلت الصحيفة عن تامانو شطا، قولها: “دولة إسرائيل هي موطن آمن ومحمي لجميع يهود العالم، وكذلك ليهود روسيا”.

وقالت الوزيرة: “سنتأكد من أن جميع المهاجرين من روسيا الذين يهاجرون في ظل هذه الظروف المعقدة سيحصلون على الحزمة الشاملة المناسبة للاندماج الأمثل في المجتمع الإسرائيلي”، مضيفة: “أهنئ ليبرمان على التعاون والترويج للبرنامج”.

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ووفقا للتقرير، فإن وزارة المال مستعدة لتوفير 90 مليون شيكل إسرائيلي جديد على الفور وستخصص موارد إضافية حسب الضرورة.

وتنص الخطة على “مساعدة جميع العائدين إلى الوطن في الإسكان والتوظيف والصحة والتعليم”، علاوة على ذلك، سيحصل جميع القادمين إلى إسرائيل بموجب الخطة على “حزمة استيعاب وبدل إقامة”.

وقال ليبرمان، كما نقلت الصحيفة:

“تبذل دولة إسرائيل قصارى جهدها لجلب أكبر عدد ممكن من المهاجرين إلى إسرائيل”، مضيفة أن وزارة المال “لن تدخر أي موارد لتمكين الهجرة إلى إسرائيل لجميع الأشخاص المؤهلين الذين يريدونها وستستثمر في عملية استيعاب عالية الجودة وفعالة”.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول من الوكالة اليهودية، قوله إنه لا توجد سوى سبع رحلات جوية من روسيا إلى إسرائيل في الأسبوع، مما يزيد من صعوبة إعادة الروس ذوي الجذور الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول أنه “من دون اقتراب رئيس الوزراء [الإسرائيلي] يائير لبيد من الرئيس الروسي [فلاديمير] بوتين وطلب إذن خاص لجلب المزيد من الرحلات الجوية – لن يتغير شيء”.

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وكانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى قضائية على الوكالة اليهودية في روسيا “سوخنوت”، مطالبة بتصفية أعمالها في البلاد.

وتعتبر “سخنوت” منظمة تُعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل؛ كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.