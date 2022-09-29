أردوغان: ناقشت مع بوتين بناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأسود

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه ناقش بناء محطة للطاقة النووية في مدينة سينوب التركية على ساحل البحر الأسود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أنقرة – سبوتنيك . وقال أردوغان للصحفيين: “نحن نخطط لاتخاذ خطوات بشأن مسألة بناء محطة للطاقة النووية في سينوب. ولقد ناقشنا هذه المسألة باستفاضة مع السيد بوتين، ونواصل مناقشاتنا”.

بوتين: نرغب في إطلاق الوحدة الأولى من المحطة النووية التركية في “أكويو” في موعده

وتعمل روسيا حاليا في بناء محطة أكويو للطاقة النووية في مقاطعة مرسين الجنوبية التركية.

ووقعت موسكو وأنقرة اتفاقا بشأن بناء محطة أكويو للطاقة النووية في مقاطعة مرسين في عام 2010. وستكون أول محطة للطاقة النووية يتم بناؤها في تركيا.

وبعد تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع المجهزة بمفاعلات “القدرة المائي – المائي” من الجيل “الثالث بلس” المصممة في روسيا، من المتوقع أن تولد محطة الطاقة النووية 35 مليار كيلووات ساعة من الطاقة وتلبي ما يصل إلى 10% من الطلب على الطاقة في تركيا.