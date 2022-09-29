المفوضية الأوروبية تقترح تحديد سقف سعر للغاز الروسي

توصلت المفوضية الأوروبية، تحت ضغط من العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إلى مبادرات جديدة للحد من أسعار الغاز في أوروبا، واقترحت، على وجه الخصوص، وضع سقف لسعر الوقود الأزرق الروسي، حسبما ذكرت وكالة DPA.
ونقلت الوكالة عن وثيقة حصلت عليها: “يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا لإدخال تدابير للحد من أسعار الغاز. الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو ضمان أسعار أقل للمستهلكين هذا الشتاء. ومع ذلك، فإن السلطات في بروكسل تستجيب جزئيًا فقط لرغبات أعضاء الاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص، تقترح المفوضية الأوروبية تحديد أقصى سعر ممكن للغاز الروسي. والخيار الآخر، هو الحد من سعر الوقود الأزرق في إنتاج الكهرباء من أجل تقليل تكلفته أيضًا. قدمت إسبانيا والبرتغال شيئًا مشابهًا.
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