الدفاع الصينية: الصين تعتزم تعميق التعاون العسكري الاستراتيجي مع روسيا

وشدد المتحدث باسم الدفاع الصينية على أن “الصين وروسيا تحاربان بشكل مشترك ضد الهيمنة وسياسة القوة ودعم النظام والعدالة الدوليين”. كما أشار إلى أن الدول هذا العام أجرت دورية جوية مشتركة أخرى، وشارك جيش التحرير الشعبي الصيني في التدريبات الروسية “فوستوك 2022” وألعاب الجيش الدولية.

وقال في إيجاز صحفي: “في المرحلة المقبلة، يعتزم الجانب الصيني بذل جهود مشتركة مع روسيا من أجل التنفيذ الشامل للتوافق المهم بين رئيسي البلدين، وتعميق الاتصالات الاستراتيجية بين القوات المسلحة للبلدين، ومواصلة تطوير التعاون العملي في جميع المجالات”، وشدد على “استمرار إضافة محتوى استراتيجي جديد في العلاقات الثنائية، وبذل جهود نشطة للحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي”.