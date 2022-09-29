خبير يكشف عن المستفيد الرئيسي من الحوادث في "نورد ستريم"

كشف بوغدان بيزبالكو عضو مجلس العلاقات بين القوميات لدى الرئيس الروسي، أن أوكرانيا وبولندا ستستفيدان من حالة الطوارئ في “نورد ستريم”، لكن المستفيد الرئيسي من الحادث هو الولايات المتحدة، بينما ستشعر ألمانيا بالعواقب السلبية الرئيسية للحادث.

وقال بيزبالكو في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الخميس: “بالطبع، ستحصل بولندا وأوكرانيا على بعض الفوائد من هذا (الحادث)، ولكن مع ذلك، أعتقد أن أوكرانيا ليس لديها القدرة والرغبة في تقويض نورد ستريم. وربما لدى بولندا فرص معينة، لكنها لم تكن لتقرر ذلك بمفردها. أعتقد أن المستفيد الرئيسي هنا لا يزال الولايات المتحدة. بولندا وأوكرانيا مستفيدان هنا بالضبط إلى الحد الذي يعملان فيه كحليفين تابعين للولايات المتحدة”.

في الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أننا هنا نتحدث عن المصالح الجيوسياسية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى في فبراير، قبل بدء العملية الخاصة، عندما قال: “إن الولايات المتحدة ستدمر نورد ستريم”. في الواقع، لقد نفذوا تهديدهم”.

وشدد بيزبالكو على أن “نورد ستريم” قطع ألمانيا وجزءا كبيرا من أوروبا عن إمدادات الغاز الروسي المحتملة، والتي يمكن استئنافها في حالة الشتاء البارد وإذا تغير الرأي العام في الاتجاه المعاكس.

وتابع: “الضربة الرئيسية هنا ليست ضد روسيا كثيرا، ولكن ضد ألمانيا. فمن دون الغاز الروسي، ستفقد ألمانيا الفرصة ليس فقط لتسخين مواطنيها، ولكن أيضا لتفقد صناعاتها، لزيادة إمكاناتها الاقتصادية – وهذا هو أكثر شيء خطورة”.

قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز “نورد ستريم إيه جي”، إنه من المستحيل حاليًا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم الضرر.

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وأكدت الشركة في بيان لها، يوم الثلاثاء: “نورد ستريم إيه جي ستستخدم كل الموارد اللازمة لتقييم الضرر بالتعاون مع السلطات المحلية، ومن المستحيل حاليا تقدير توقيت ترميم خط أنابيب الغاز”.